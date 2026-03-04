Réunion ministérielle d’urgence CCG-UE demain pour examiner les conséquences de l’agression iranienne

RIYAD, 4 mars 2026 (WAM) – Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Albudaiwi, a annoncé que la réunion ministérielle d’urgence CCG-Union européenne se tiendra demain, jeudi 5 mars 2026. Cette réunion rassemblera les ministres des Affaires étrangères des États du CCG et des États membres de l’Union européenne (UE).

La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, participera également à la réunion par visioconférence.

Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA), M. Albudaiwi a indiqué que cette réunion conjointe est convoquée afin d’examiner les répercussions de l’agression iranienne contre les États du CCG, les graves développements dans la région et leurs conséquences négatives qui ont affecté le monde entier.

Il a souligné que le CCG cherche, à travers ces réunions conjointes avec ses partenaires régionaux et internationaux, à condamner les attaques iraniennes perfides ayant visé des civils, des infrastructures et des missions diplomatiques dans les États membres du Conseil.

Il a ajouté que le Conseil vise également à appeler la communauté internationale à assumer ses responsabilités afin de mettre fin immédiatement à la guerre, contribuant ainsi au renforcement de la stabilité et de la sécurité régionales et internationales.