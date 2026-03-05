Les Émirats arabes unis condamnent la tentative de ciblage de la Türkiye par un missile balistique iranien

ABOU DHABI, 5 mars 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont fermement condamné la tentative de ciblage de la République de Türkiye par un missile balistique iranien. Les systèmes de défense aérienne de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ont réussi à détruire le missile avant qu’il n’atteigne le territoire turc.

Les Émirats arabes unis considèrent ces actes hostiles comme une grave escalade, une violation flagrante de la souveraineté des États et une menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères (MoFA) a affirmé que l’extension des attaques à d’autres pays est condamnée au regard de toutes les normes juridiques et politiques, et constitue une escalade grave qui compromet les efforts de désescalade et accroît les tensions dans la région.