Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères et responsables pour discuter des développements régionaux

ABOU DHABI, 5 mars 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères et responsables afin d’examiner les derniers développements régionaux, à la suite des attaques flagrantes de missiles iraniens visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays frères.

Son Altesse Cheikh Abdullah s’est entretenu avec Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine ; Masrour Barzani, Premier ministre de la région du Kurdistan de la République d’Irak ; Sugiono, ministre des Affaires étrangères de la République d’Indonésie ; Juan Ramón de la Fuente, secrétaire aux Relations extérieures du Mexique ; Youssef Rajji, ministre des Affaires étrangères et des Émigrés du Liban ; Ronald Lamola, ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d’Afrique du Sud ; ainsi que Nikos Dendias, ministre de la Défense nationale de la République hellénique.

Les entretiens ont porté sur les répercussions de l’escalade actuelle et ses implications pour la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que sur son impact potentiel sur le commerce international, la sécurité énergétique et l’économie mondiale.

Son Altesse Cheikh Abdullah et les ministres ont fermement condamné les attaques flagrantes de missiles iraniens visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, soulignant leur rejet catégorique de tels actes qui constituent une violation manifeste du droit international et de la Charte des Nations unies. Ils ont également réaffirmé le droit des États visés à prendre les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté, leur sécurité, leur intégrité territoriale ainsi que la sécurité de leurs citoyens et résidents.

Son Altesse Cheikh Abdullah a exprimé sa reconnaissance aux ministres pour leurs positions et leur solidarité avec les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs présents dans le pays sont en sécurité.

Lors de ces entretiens téléphoniques, les ministres ont également souligné l’importance d’intensifier les efforts internationaux à ce stade critique afin de contenir les tensions et d’empêcher l’extension du conflit, tout en privilégiant les solutions politiques et les voies diplomatiques pour renforcer la sécurité et la stabilité régionales.