Plus de 200 morts dans l’effondrement d’une mine de coltan en RDC après de fortes pluies

KINSHASA, 5 mars 2026 (WAM) -- Plus de 200 personnes ont été tuées mardi dans l’effondrement d’une mine dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Le ministère des Mines de la RDC a indiqué que l’incident s’est produit sur les sites miniers de Rubaya, connus pour leurs ressources en coltan, dans la province du Nord-Kivu, à la suite de pluies exceptionnellement abondantes. Les médias locaux ont rapporté que le bilan pourrait dépasser 400 morts, sans compter les personnes toujours portées disparues.