La Défense de Bahreïn intercepte 75 missiles et 123 drones depuis le début des attaques

MANAMA, 5 mars 2026 (WAM) -- Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn (BDF) a annoncé que ses systèmes de défense aérienne ont détruit 75 missiles et 123 drones depuis le début de l’agression visant le Royaume de Bahreïn.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse de Bahreïn, le Commandement général a déclaré que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des installations civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, et que de telles attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales. Il a exhorté les résidents à rester à l’intérieur et à ne quitter leur domicile qu’en cas de nécessité, tout en faisant preuve de prudence pour leur sécurité.

Le commandement a également appelé le public à éviter les sites endommagés et les objets suspects, et à se fier aux sources officielles et aux médias gouvernementaux pour les mises à jour, alertes et avertissements.