L’Organisation Internationale de Bienfaisance des EAU distribue 225 000 repas d’iftar dans 600 villages

AJMAN, 5 mars 2026 (WAM) -- L’Organisation Internationale de Bienfaisance (ICO) a annoncé que son initiative de « Iftar » du Ramadan a atteint plus de 600 villages dans plusieurs pays musulmans, distribuant 225 000 repas d’iftar et plus de 16 000 colis alimentaires durant la première moitié du Ramadan.

Le Dr Khaled Al Khaja, Secrétaire général de l’organisation, a déclaré que ce projet reflète l’approche humanitaire des Émirats arabes unis et leur engagement à soutenir les personnes dans le besoin. Il a ajouté que les équipes de terrain et les bureaux à l’étranger ont intensifié leurs efforts dès le début du Ramadan afin de garantir que l’aide parvienne aux bénéficiaires en temps voulu et dans le respect de leur dignité.

Le Dr Khaled Al Khaja a indiqué que l’organisation a élargi le projet cette année pour toucher davantage de bénéficiaires, en réponse à l’augmentation des besoins humanitaires dans plusieurs pays. Les distributions ont également ciblé les travailleurs aux Émirats arabes unis ainsi que les familles à faible revenu.

Il a souligné que le programme est mis en œuvre à travers des mécanismes coordonnés avec les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires afin d’assurer une distribution efficace et un ciblage précis, conformément aux réglementations locales et aux normes humanitaires. Un système de suivi sur le terrain a également été adopté pour évaluer la performance et mesurer l’impact.

L’organisation poursuit la mise en œuvre d’autres initiatives humanitaires et de Ramadan, notamment la distribution de la Zakat, le soutien vestimentaire pour l’Aïd et l’aide aux cas humanitaires urgents, en plus de projets de développement tels que la construction de mosquées, d’écoles, de maisons et de centres de santé, ainsi que le forage de puits.

Le Dr Khaled Al Khaja a exprimé sa gratitude envers les donateurs et bienfaiteurs aux Émirats arabes unis et à l’étranger, dont les contributions ont permis à l’organisation d’atteindre des millions de bénéficiaires, et a appelé à poursuivre le soutien durant le reste du Ramadan.