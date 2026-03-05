Le Ministre de la Santé assure la stabilité continue du système de santé des EAU

DUBAÏ, le 5 mars 2026 (WAM) -- Ahmed Ali Al Sayegh, Ministre de la Santé et de la Prévention, a souligné que le système de santé des Émirats arabes unis continue de fonctionner normalement et efficacement, soutenu par une infrastructure nationale de santé solide et résiliente.

Dans une déclaration faite jeudi, le Ministre a noté que les hôpitaux, les services d'urgence et les équipes de santé publique à travers le pays continuent de fournir des services sans interruption, grâce à des systèmes de préparation bien établis et des chaînes d'approvisionnement médical sécurisées.

Ahmed Ali Al Sayegh a ajouté que le Ministère reste en coordination permanente avec les partenaires fédéraux et locaux afin de garantir la continuité des services de santé et le bien-être de la communauté. Il a souligné que la protection de la santé et de la sécurité de tous les membres de la société demeure une priorité nationale essentielle.