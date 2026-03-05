Le Président des Émirats arabes unis et son homologue indonésien appellent à la fin des hostilités régionales

ABOU DHABI, 5 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Son Excellence Prabowo Subianto, Président de la République d'Indonésie, au cours duquel les deux parties ont souligné la nécessité d'un arrêt immédiat des actions militaires dans la région et ont insisté sur l'importance de traiter les questions régionales par le dialogue et les moyens diplomatiques, de manière à préserver la sécurité et la stabilité régionales. Lors de cet entretien, les deux parties ont également discuté des attaques flagrantes de l'Iran visant les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, ainsi que des derniers développements régionaux dans un contexte d'escalade militaire continue et de ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.