EtihadWE assure la continuité des services d’eau et d’électricité dans les Émirats du Nord

ABOU DHABI, 5 mars 2026 (WAM) -- Etihad Water and Electricity (EtihadWE) a confirmé que ses activités opérationnelles se poursuivent normalement, conformément aux plans de réponse approuvés et aux procédures opérationnelles de précaution, à la lumière des circonstances régionales actuelles.

L'entreprise continue de fournir des services d'électricité et d'eau au public avec efficacité et stabilité dans toutes les zones qu'elle dessert dans les Émirats du Nord, tout en assurant une surveillance continue des développements et une coordination technique et opérationnelle permanente afin de garantir la continuité des services essentiels.

EtihadWE est le principal fournisseur de services d'électricité et d'eau dans les Émirats du Nord, desservant plus de deux millions de résidents ainsi que des milliers de foyers, d'établissements commerciaux, d'installations industrielles et de fermes grâce à un vaste réseau d'infrastructures avancées et de systèmes opérationnels intelligents.

L'entreprise poursuit également ses investissements dans le développement de ses réseaux de distribution et dans l'amélioration de l'efficacité du système d'eau et d'énergie, garantissant un approvisionnement fiable et durable tout en soutenant la croissance démographique et le développement économique aux Émirats arabes unis.

Ces efforts incluent l'expansion de l'utilisation des technologies numériques telles que les compteurs intelligents et les systèmes avancés de surveillance et de contrôle, qui contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle et permettent aux clients de mieux gérer leur consommation.

EtihadWE a réaffirmé son engagement continu à fournir des services fiables et durables à la communauté, à soutenir le développement dans l'ensemble des Émirats du Nord et à accompagner l'orientation des Émirats arabes unis en matière de durabilité et de gestion efficace des ressources.