Les Émirats arabes unis facilitent l’échange de 400 prisonniers entre Russie et Ukraine

Abou Dhabi, le 5 mars ( WAM ) - Les Émirats arabes unis ont annoncé le succès des efforts de médiation conjoints avec les États-Unis d’Amérique entre la Fédération de Russie et la République d’Ukraine, qui ont abouti à une nouvelle opération d’échange impliquant 200 prisonniers de chaque côté, soit un total de 400 prisonniers.

Ainsi, le nombre total de prisonniers échangés entre les deux pays par le biais de ces médiations s’élève désormais à 5 355.

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude à la Russie et à l’Ukraine pour leur coopération avec les efforts de médiation émiratis et américains, ce qui reflète leur appréciation des initiatives visant à trouver des solutions à la crise entre les deux pays.

Le ministère a également indiqué que le nombre total de médiations menées par l’État des Émirats arabes unis pendant la crise s’élève à 19, ce qui témoigne de la profondeur des relations qu’il entretient avec la Russie et l’Ukraine, ainsi que de la confiance dont il jouit auprès des deux parties.

Le ministère a souligné que les Émirats arabes unis continuent, sur la base de leurs partenariats étroits et de leurs relations équilibrées avec toutes les parties, de soutenir tous les efforts visant à parvenir à un règlement politique global de la crise, partant de leur conviction profonde que la coopération et la solidarité en temps de crise sont une responsabilité humaine et morale qui ne saurait être différée, contribuant ainsi à atténuer les répercussions humanitaires et à renforcer les chances de paix, de stabilité et de prospérité aux niveaux régional et international.

Il convient de noter que les Émirats arabes unis ont accueilli deux séries de pourparlers trilatéraux entre la Fédération de Russie, la République d’Ukraine et les États-Unis d’Amérique à Abou Dhabi, illustrant ainsi leur approche fondée sur le renforcement du dialogue et de la coopération internationale, et reflétant la confiance internationale dans leur rôle de facilitation du dialogue et de création d’un environnement propice à des discussions constructives.