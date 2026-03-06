Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères pour discuter des développements régionaux

ABOU DHABI, 6 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a eu des entretiens téléphoniques avec plusieurs ministres des Affaires étrangères afin de discuter des derniers développements régionaux et internationaux, à la suite des attaques flagrantes de missiles iraniens qui ont visé les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

Son Altesse Cheikh Abdullah s’est entretenu par téléphone avec Cho Hyun, Ministre des Affaires étrangères de la République sœur de Corée ; Ararat Mirzoyan, Ministre des Affaires étrangères d’Arménie ; Giorgos Gerapetritis, Ministre des Affaires étrangères de Grèce ; Lars Løkke Rasmussen, Ministre des Affaires étrangères du Danemark ; Gabriela Sommerfeld, Ministre des Affaires étrangères et de la Mobilité humaine de l’Équateur ; et Dato Erywan Yusof, Deuxième Ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam.

Son Altesse Cheikh Abdullah et les ministres ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements dans la région et leurs répercussions sur la stabilité régionale, l’économie mondiale et la sécurité énergétique. Ils ont également discuté de l’importance d’une action conjointe pour renforcer les efforts internationaux visant à consolider la sécurité et la stabilité régionales.

Son Altesse Cheikh Abdullah et les ministres ont fermement condamné et dénoncé les attaques flagrantes de missiles iraniens contre les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, soulignant leur rejet catégorique de tels actes, qui constituent une violation manifeste du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’une menace directe pour la sécurité et la stabilité des pays.

Ils ont également affirmé le droit des pays ciblés à prendre les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté, leur sécurité, leur intégrité territoriale, ainsi que la sécurité de leurs citoyens et résidents, conformément au droit international.

Son Altesse Cheikh Abdullah et les ministres ont également discuté de l’importance pour la communauté internationale de faire front commun à ce stade, d’intensifier les efforts diplomatiques et politiques, et de soutenir les moyens pacifiques et le dialogue responsable afin de renforcer la sécurité et la stabilité régionales.

Le chef de la diplomatie émirienne a exprimé sa gratitude aux ministres pour leur solidarité et leur soutien envers les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs du pays sont en sécurité, et réitérant l’engagement des Émirats arabes unis à travailler avec leurs partenaires de la communauté internationale pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.