Les EAU condamnent fermement la frappe de drone iranienne contre l’Azerbaïdjan

ABOU DHABI, 6 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont fermement condamné la frappe de drone iranienne visant le territoire de la République d’Azerbaïdjan, considérant ces actes hostiles comme une escalade dangereuse, une violation flagrante de la souveraineté des États et une menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales.

Dans une déclaration, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a affirmé que l’élargissement des attaques à d’autres pays est condamné selon toutes les normes juridiques et politiques, et constitue une escalade grave qui compromet les efforts de désescalade et accentue les tensions régionales.