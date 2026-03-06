Les défenses aériennes koweïtiennes interceptent une attaque de missiles ayant pénétré l’espace aérien national

KOWEÏT, 6 mars 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense du Koweït a annoncé tard jeudi que les défenses aériennes nationales avaient intercepté une attaque de missile ayant violé l’espace aérien du pays. Le ministère a confirmé que cette interception avait entraîné l’activation des sirènes conformément aux procédures de sécurité établies. Aucun blessé ni dommage aux infrastructures n’a été signalé à la suite de la neutralisation réussie de la menace.

L’Agence de presse koweïtienne a cité le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Saud Al-Atwan, qui a déclaré que l’interception avait provoqué la chute de certains débris, causant des dégâts matériels limités, notamment des dommages à un véhicule, sans qu’aucune blessure humaine ne soit rapportée.

Il a affirmé que les forces armées koweïtiennes continuent d’accomplir leurs missions défensives avec une grande efficacité et une préparation élevée, assurant ainsi la protection du pays et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité.