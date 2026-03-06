Le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur condamne fermement les attaques iraniennes régionales

TUNIS, 6 mars 2026 (WAM) -- Le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur a fermement condamné les attaques iraniennes visant la souveraineté de plusieurs pays arabes, les qualifiant de violation flagrante du droit international et des Chartes des Nations Unies.

Dans un communiqué publié depuis son siège à Tunis, le Secrétariat a déclaré suivre avec une profonde condamnation les rapports faisant état d’agressions iraniennes ayant ciblé la souveraineté et l’espace aérien du Royaume de Bahreïn, du Royaume d’Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, de l’État du Koweït, de l’État du Qatar et du Royaume hachémite de Jordanie.

Le Secrétariat a affirmé son rejet catégorique de ces actions injustifiables, qui compromettent la sécurité et la stabilité de la région et mettent en péril les efforts visant à la désescalade et à la paix, soulignant son plein soutien et sa solidarité avec les États arabes dans toutes les mesures qu’ils prennent pour préserver leur sécurité et leur souveraineté.

Le communiqué a également salué la réponse courageuse et professionnelle des forces de défense et de sécurité dans les pays arabes ciblés, louant leur vigilance dans la protection des installations vitales et la garantie de la sécurité des citoyens et des résidents, ainsi que leur haut niveau d’efficacité et de professionnalisme face aux attaques.