Le Procureur général met en garde contre la diffusion d’images d’incidents et de fausses informations

ABOU DHABI, 6 mars 2026 (WAM) -- Le Procureur général des Émirats arabes unis, Dr. Hamad Saif Al Shamsi, a mis en garde contre la prise de photos, la publication ou la diffusion d’images et de vidéos documentant les lieux d’incidents ou les dommages résultant de la chute de projectiles ou d’éclats. Il a souligné que la diffusion de tels contenus ou d’informations inexactes peut provoquer la panique au sein du public et donner une fausse impression de la situation réelle du pays.

Dr. Al Shamsi a affirmé que les institutions compétentes de l’État accomplissent leurs missions avec une grande efficacité afin d’assurer la sécurité de la communauté. Il a noté que la vie quotidienne se poursuit normalement tandis que les mesures nécessaires sont prises pour gérer les évolutions de la situation. Il a expliqué que ces incidents sont traités par les autorités dans le cadre des dispositifs de sécurité et de défense établis. Par conséquent, les individus doivent s’abstenir de filmer ces sites, car la publication de tels médias peut compromettre les efforts de réponse et d’atténuation des autorités concernées.

Dans une déclaration, le Procureur général a indiqué que, malgré les avertissements préalables des autorités compétentes, certaines personnes continuent de filmer les lieux d’incidents et de partager ces images sur les réseaux sociaux. Il a insisté sur le fait que la publication ou la diffusion de telles séquences ou d’informations trompeuses constitue une infraction à la loi si cela entraîne la panique publique, la propagation de fausses nouvelles ou porte atteinte à l’ordre public. Il a appelé les citoyens et les résidents à cesser de prendre ou de repartager ces images, précisant que les contrevenants s’exposent à des poursuites conformément à la législation en vigueur.

Le Procureur général a également mis en garde contre le partage de séquences fabriquées ou de scènes créées par intelligence artificielle ou manipulation numérique. Cela inclut les contenus prétendant à tort à des frappes de missiles, des attaques contre des installations ou attribuant des événements qui ne se sont pas produits.

Il a affirmé que la fabrication ou la publication de tels contenus dans le but d’induire le public en erreur constitue une infraction pénale. Le ministère public engagera des poursuites judiciaires contre les auteurs sans indulgence.

Dr. Al Shamsi a exhorté le public à respecter la loi et à ne s’informer qu’auprès de sources officielles afin de contribuer à la préservation de la sécurité et de la stabilité nationales.