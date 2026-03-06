Le Président des EAU transmet une lettre à la Première ministre japonaise sur le partenariat stratégique

TOKYO, 6 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé une lettre écrite à la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, concernant la coopération bilatérale et le renforcement du Partenariat Stratégique Global entre les deux pays amis. La lettre a été remise par le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées et Envoyé du Ministre des Affaires étrangères aux Japon, lors d’une réunion au bureau de la Première ministre à Tokyo.

La réunion s’est tenue en présence du Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur, et de Shihab Al Faheem, Ambassadeur des Émirats arabes unis au Japon.

Au cours de la réunion, le Dr Sultan Al Jaber a transmis les salutations de Son Altesse le Président des Émirats arabes unis à la Première ministre japonaise ainsi que ses vœux de développement continu et de prospérité pour le Japon et son peuple.

Sanae Takaichi a, à son tour, adressé ses salutations à Son Altesse et exprimé ses souhaits de progrès et de prospérité supplémentaires pour les Émirats arabes unis.

Les deux parties ont discuté des opportunités visant à renforcer la coopération entre les Émirats arabes unis et le Japon dans le cadre du Partenariat Stratégique Global signé en 2022 et ont confirmé la conclusion réussie des négociations en vue d’un Accord de Partenariat Économique Global (CEPA).

Le Dr Sultan Al Jaber a affirmé l’engagement de la direction des Émirats arabes unis à renforcer son Partenariat Stratégique Global avec le Japon et à l’élever vers de nouveaux horizons, en plus d’investir dans de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les domaines de l’économie, de l’énergie, de l’industrie, des technologies avancées, de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle, de l’espace, du développement durable, de l’éducation et de la culture, de manière à soutenir les intérêts mutuels et à atteindre les objectifs de développement durable dans les deux pays.