Etihad Airways reprend des vols limités vers 24 destinations au départ d’Abou Dhabi

ABOU DHABI, 6 mars 2026 (WAM) -- Etihad Airways reprendra un programme limité de vols commerciaux à partir du 6 mars 2026, opérant entre Abou Dhabi et un certain nombre de destinations clés.

Les passagers ayant des réservations antérieures seront pris en charge sur ces vols dès que possible. Les billets sont également disponibles à la vente sur etihad.com.

Les passagers et le public sont priés de ne pas se rendre à l’aéroport à moins d’avoir été contactés directement par Etihad ou de détenir une réservation confirmée sur l’un de ces nouveaux vols.

Cette décision a été prise en coordination avec les autorités compétentes à la suite d’évaluations approfondies de la sécurité et de la sûreté. Etihad continue de surveiller la situation de près et n’opérera des vols que lorsque tous les critères de sécurité seront remplis.

Les destinations suivantes sont prévues au départ et à destination d’Abou Dhabi entre le 6 mars et le 19 mars : Ahmedabad, Bangkok, Bengaluru, Le Caire, Colombo, Delhi, Francfort, Hanoï, Hyderabad, Djeddah, Kuala Lumpur, Londres (Heathrow), Madrid, Malé, Milan (Malpensa), Moscou (Cheremetievo), Mumbai, New York (JFK), Paris, Phuket, Riyad, Rome, Séoul (Incheon), Toronto et Zurich.

Tous les services restent soumis à des autorisations opérationnelles et peuvent être ajustés en fonction des conditions de l’espace aérien régional.

Tous les autres services commerciaux réguliers à destination et en provenance d’Abou Dhabi restent suspendus.

Les passagers concernés recevront une communication directe d’Etihad confirmant le statut de leur vol et précisant les options disponibles. Il est recommandé aux passagers de s’assurer que leurs coordonnées sont à jour et de surveiller leur courrier électronique pour d’autres mises à jour.

Les passagers sont également invités à vérifier le statut de leur vol sur etihad.com avant de se rendre à l’aéroport et à s’assurer que leurs coordonnées sont à jour dans leur réservation.