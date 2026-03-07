L’Union des médias arabes appelle à la vigilance face à la désinformation

NEW YORK, 7 mars 2026 (WAM) – L’Union des médias arabes a appelé à faire preuve d’une vigilance accrue et à procéder à une vérification rigoureuse des sources d’information avant toute diffusion, en particulier dans les circonstances actuelles.

L’Union a mis en garde contre les risques importants liés à la désinformation, aux rumeurs trompeuses et aux fausses informations, les qualifiant d’outils utilisés par des parties cherchant à semer la discorde, à perturber la paix sociale et à porter atteinte à la stabilité.

Dans un communiqué publié vendredi, l’Union a souligné que la rapidité de circulation de l’information à l’ère moderne impose une responsabilité morale et nationale importante à tous les individus concernant les contenus qu’ils consultent et publient. L’organisation a également mis en garde contre l’influence des « comités électroniques » et des comptes frauduleux qui diffusent de fausses informations afin de déformer les faits, affirmant que ces réseaux servent des agendas étroits visant à semer la confusion et à affaiblir l’unité nationale.

L’Union a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur des sources d’information fiables provenant de canaux légitimes et d’institutions gouvernementales officielles qui respectent les normes les plus élevées de professionnalisme et de crédibilité. Elle a également averti qu’il ne faut pas sous-estimer l’impact de la diffusion d’informations erronées, réaffirmant que la responsabilité nationale et morale incombe à chaque individu.

Dans ce contexte, Dr Ahmed Noor, président de l’Union des médias arabes, a salué le rôle pionnier des Émirats arabes unis. Il a indiqué que le pays s’appuie sur un haut niveau de professionnalisme médiatique et sur des technologies avancées pour préserver sa sécurité et protéger ses citoyens et ses résidents.

Dr Noor a ajouté que l’engagement des Émirats arabes unis à protéger la société contre les menaces internes ou externes constitue un modèle régional et international, reflétant une vision de leadership visant à préserver les acquis nationaux et à garantir le bien-être de la population.