Les Émirats arabes unis expriment leur solidarité avec Bahreïn et le Qatar et condamnent l’attaque iranienne non provoquée

ABOU DHABI, 7 mars 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont fermement condamné l’attaque iranienne non provoquée visant des bâtiments au Royaume de Bahreïn abritant du personnel des forces navales émiries du Qatar, participant au Centre unifié des opérations navales, placé sous le commandement militaire conjoint du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a affirmé que cette agression constitue une violation flagrante de la souveraineté du Royaume de Bahreïn et une menace pour sa sécurité et sa stabilité. Elle représente également une grave escalade affectant la sécurité des pays du CCG et de l’ensemble de la région.

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur pleine solidarité avec le Royaume de Bahreïn et l’État du Qatar, réaffirmant leur soutien à toutes les mesures visant à préserver la sécurité des États du CCG ainsi que des pays frères et amis.

Le ministère a également souligné la nécessité de mettre fin à l’escalade et de respecter les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies afin de préserver la sécurité et la stabilité régionales.