Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs responsables et ministres des Affaires étrangères pour discuter des développements régionaux

ABOU DHABI, 7 mars 2026 (WAM) – S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères afin d’examiner les derniers développements régionaux et internationaux, ainsi que les répercussions des attaques de missiles iraniennes non provoquées visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed s’est entretenu avec Dr Mohamed Irfaan Ali, président de la République coopérative du Guyana ; Mohammad Ishaq Dar, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan ; Antonio Tajani, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne ; Ignazio Cassis, vice-président de la Confédération suisse et chef du Département fédéral des affaires étrangères ; Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française ; Winston Peters, ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande ; et Jeyhun Bayramov, ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan.

Les entretiens ont porté sur les répercussions de ces développements sur la sécurité et la stabilité de la région, ainsi que sur leurs impacts potentiels sur l’économie mondiale et la sécurité énergétique. Les ministres ont également discuté de l’importance de renforcer la coordination internationale et d’intensifier les efforts conjoints pour préserver la stabilité régionale.

S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed et les ministres ont exprimé leur ferme condamnation des attaques de missiles iraniennes visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région, soulignant leur rejet de tels actes qui constituent une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’une menace directe pour la sécurité et la souveraineté des États.

Ils ont affirmé le droit des pays ciblés à prendre les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté et leur intégrité territoriale, ainsi que la sécurité de leurs citoyens et de leurs résidents, conformément au droit international.

Ils ont également souligné l’importance de renforcer l’action internationale collective pour faire face à ces défis et soutenir les efforts diplomatiques ainsi qu’un dialogue responsable afin de consolider la sécurité et la stabilité régionales.

S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed a exprimé sa reconnaissance aux ministres pour la solidarité et le soutien de leurs pays envers les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs présents dans le pays sont en sécurité. Il a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à poursuivre leur coopération avec leurs partenaires internationaux afin de promouvoir une sécurité et une stabilité durables dans la région et de répondre aux aspirations des peuples de la région à davantage de prospérité et de bien-être.