Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent 15 missiles balistiques et 119 drones

ABOU DHABI, 7 mars 2026 (WAM) – Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont détecté aujourd’hui, samedi 7 mars 2026, 16 missiles balistiques, dont 15 ont été interceptés et détruits, tandis qu’un missile balistique est tombé en mer.

Les systèmes de défense aérienne ont également détecté 121 drones, dont 119 ont été interceptés, tandis que deux sont tombés sur le territoire des Émirats arabes unis.

Depuis le début de l’agression iranienne flagrante, 221 missiles balistiques ont été détectés au total, dont 205 ont été détruits, tandis que 14 sont tombés en mer et deux ont atteint le territoire des Émirats arabes unis.

Au total, 1 305 drones iraniens ont également été détectés, dont 1 229 ont été interceptés, tandis que 76 drones sont tombés sur le territoire des Émirats arabes unis. Huit missiles de croisière ont également été détectés et détruits.

Ces attaques ont entraîné trois décès, de nationalités pakistanaise, népalaise et bangladaise, ainsi que 112 blessés légers parmi des ressortissants émiratis, égyptiens, éthiopiens, philippins, pakistanais, iraniens, indiens, bangladais, sri-lankais, azerbaïdjanais, yéménites, ougandais, érythréens, libanais, afghans, bahreïnis, comoriens et turcs.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il demeure pleinement prêt et en état de préparation pour faire face à toute menace et qu’il répondra avec fermeté à toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité de l’État, tout en garantissant la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, ainsi que la préservation de ses intérêts et de ses capacités nationales.