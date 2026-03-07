Le Président des Émirats arabes unis : tout va bien dans le pays et nous en sortirons plus forts qu’auparavant

ABOU DHABI, 7 mars 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a affirmé que tout va bien aux Émirats arabes unis et que le pays demeurera fort grâce à la solidarité de sa société et à l’efficacité de ses institutions militaires et civiles.

Son Altesse a également salué la conduite exemplaire de la communauté des Émirats arabes unis, citoyens comme résidents, dans les circonstances actuelles.

Ces déclarations ont été faites lors de la visite de Son Altesse à plusieurs personnes blessées à la suite des récentes attaques iraniennes visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région.

Son Altesse a indiqué que si les Émirats arabes unis sont connus pour leur beauté et leur attractivité, ils demeurent également une nation forte et résiliente, dotée de la détermination et de la volonté nécessaires pour faire face aux défis et préserver la sécurité de sa population. Il a affirmé que les Émirats arabes unis surmonteront la situation actuelle et en sortiront plus forts et plus résilients.

Son Altesse a également salué le rôle des forces armées ainsi que l’efficacité de toutes les institutions militaires, des agences de sécurité et des équipes concernées, louant leurs efforts sincères, leur préparation et leur dévouement dans la défense de la sécurité nationale et la protection du territoire, de la population et des résidents du pays. Il a souligné que leurs efforts sont une source de fierté et de reconnaissance.

Son Altesse a conclu en priant Dieu de continuer à protéger les Émirats arabes unis et leur peuple dans l’honneur et la sécurité.