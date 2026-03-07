Le Président des Émirats arabes unis : la sécurité, la souveraineté et la protection de la population demeurent la priorité absolue du pays

ABOU DHABI, 7 mars 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a affirmé que les Émirats arabes unis placent la sécurité du pays et la protection de leurs citoyens, résidents et visiteurs au sommet de leurs priorités, soulignant que l’État est pleinement prêt à faire face aux attaques actuelles.

Son Altesse a exprimé sa profonde reconnaissance aux forces armées des Émirats arabes unis, aux services de sécurité ainsi qu’à l’ensemble des institutions nationales et des équipes qui œuvrent sans relâche pour protéger le pays. Il a souligné qu’ils incarnent les plus hauts niveaux de préparation, de coordination et de coopération, ce qui constitue une source de fierté.

Dans des déclarations faites à la lumière des circonstances actuelles auxquelles font face le pays et la région, Son Altesse a également exprimé sa sincère gratitude pour la conscience et la responsabilité dont fait preuve la communauté des Émirats arabes unis, citoyens et résidents, qui ont exprimé leur amour sincère et leur loyauté envers le pays par leurs paroles et leurs actions.

Son Altesse a indiqué qu’aux Émirats arabes unis, chacun est Émirati par son amour pour cette terre et par sa contribution à son développement.

Il a prié Dieu d’accorder Sa miséricorde aux victimes des attaques et un prompt rétablissement aux blessés.

Son Altesse a également affirmé que les Émirats arabes unis, la terre de Zayed, resteront forts par leur unité, fermement engagés dans la défense de leur souveraineté et résolument tournés vers l’avenir.