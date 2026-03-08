Commandement général de la Force de défense de Bahreïn : 95 missiles et 164 drones détruits depuis le début des attaques iraniennes

MANAMA, 8 mars 2026 (WAM) – Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn a annoncé que ses systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 95 missiles balistiques et 164 drones dirigés vers le Royaume de Bahreïn depuis le début des attaques iraniennes.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA), le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn a affirmé que le ciblage de sites civils et de biens privés à l’aide de missiles balistiques et de drones constitue une violation manifeste du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies.

Il a ajouté que ces attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.