Déclaration du ministère des Affaires étrangères

ABOU DHABI, 8 mars 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont affirmé qu’ils se trouvent en état de défense en réponse à l’agression iranienne brutale et non provoquée, qui a inclus le lancement de plus de 1 400 missiles balistiques et drones visant des infrastructures et des sites civils, causant des morts et des blessés parmi les civils.

Ces attaques constituent une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, une atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des Émirats arabes unis, ainsi qu’une menace directe pour leur sécurité et leur stabilité.

Les Émirats arabes unis ont souligné qu’ils ne cherchent pas à être entraînés dans des conflits ni dans une escalade.

Toutefois, les Émirats arabes unis réaffirment leur droit plein et entier de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté, leur sécurité nationale et leur intégrité territoriale, ainsi que pour assurer la sécurité de leurs citoyens et de leurs résidents, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.