Les autorités compétentes à Fujairah maîtrisent un incendie à la suite d’interceptions réussies par la défense aérienne

ABOU DHABI, 9 mars 2026 (WAM) — Les autorités compétentes dans l’émirat de Fujairah ont annoncé avoir maîtrisé un incendie survenu à la suite de débris résultant d’interceptions réussies menées par les systèmes de défense aérienne.

Les autorités ont indiqué que les équipes d’intervention se sont rendues immédiatement sur les lieux et ont réussi à contenir l’incendie, confirmant qu’aucune victime n’a été signalée.

Elles ont également souligné que la situation est sous contrôle et ont appelé le public à respecter les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.