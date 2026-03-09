L’Arabie saoudite renouvelle sa condamnation des attaques iraniennes contre les pays du CCG, arabes et islamiques

RIYAD, 9 mars 2026 (WAM) — Le Royaume d’Arabie saoudite a renouvelé sa ferme condamnation des attaques iraniennes odieuses visant le Royaume, les États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi qu’un certain nombre de pays arabes, islamiques et amis, soulignant que de telles attaques ne peuvent être acceptées ni justifiées en aucune circonstance.

Dans un communiqué publié par le ministère saoudien des Affaires étrangères et relayé par l’Agence de presse saoudienne, le Royaume a affirmé se réserver pleinement le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa sécurité, de sa souveraineté et de la sécurité de ses citoyens et résidents, ainsi que pour dissuader toute agression.

Le Royaume a ajouté que le ciblage d’installations civiles, d’aéroports et d’infrastructures pétrolières ne reflète rien d’autre qu’une volonté de menacer la sécurité et la stabilité, et constitue une violation flagrante des conventions internationales et du droit international.

Le Royaume a également indiqué que les déclarations du président iranien, Massoud Pezeshkian, affirmant que l’Iran n’avait pas l’intention d’attaquer les pays voisins, ne se sont pas traduites dans la réalité.

« Le Royaume affirme que la partie iranienne n’a pas mis en œuvre cette déclaration sur le terrain, ni lors du discours du président ni par la suite, et a poursuivi ses attaques sur la base de justifications infondées qui ne reposent sur aucun fait », indique le communiqué.

L’Arabie saoudite a également rejeté les allégations selon lesquelles des avions de chasse et des avions de ravitaillement en vol décollant du Royaume participeraient à la guerre.

Riyad a précisé que ces appareils effectuent des patrouilles défensives afin de surveiller et de protéger l’espace aérien de l’Arabie saoudite et des États du Conseil de coopération du Golfe contre les missiles et drones iraniens.

Le ministère a réaffirmé que le ciblage de sites civils, d’aéroports et d’installations pétrolières démontre une volonté persistante de menacer la sécurité et la stabilité et constitue une violation claire des conventions internationales et du droit international.

Le Royaume a enfin souligné que la poursuite des attaques iraniennes traduit une escalade supplémentaire susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les relations actuelles et futures, ajoutant que les actions de l’Iran à l’égard du Royaume et des États du Golfe ne reflètent ni sagesse ni un véritable désir d’éviter une escalade plus large, dont Téhéran serait, en définitive, le principal perdant.