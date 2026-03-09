Ministère bahreïni de la Santé : 32 citoyens blessés, dont des enfants, dans une attaque hostile de drone iranien à Sitra

MANAMA, 9 mars 2026 (WAM) — Le ministère de la Santé du Royaume de Bahreïn a confirmé que l’attaque hostile menée par un drone iranien tôt ce matin dans la zone de Sitra a fait jusqu’à présent 32 blessés parmi les civils, dont quatre dans un état grave, parmi lesquels des enfants ayant nécessité une intervention chirurgicale.

Toutes les personnes blessées sont des citoyens bahreïniens. Parmi elles figure une jeune fille de 17 ans qui a subi de graves blessures à la tête et à l’œil, ainsi que deux enfants âgés de sept et huit ans souffrant de blessures sérieuses aux membres inférieurs. Le plus jeune des blessés est un nourrisson âgé de deux mois.

L’Agence de presse de Bahreïn (BNA) a cité le ministère affirmant que toutes les personnes blessées font l’objet d’une surveillance étroite et reçoivent des soins de suivi assurés par des équipes médicales spécialisées.