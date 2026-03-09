Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis annonce la mort en martyrs de deux membres des forces armées dans le crash d’un hélicoptère

ABOU DHABI, 9 mars 2026 (WAM) – Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé la mort en martyrs de deux membres des forces armées à la suite du crash d’un hélicoptère dû à une défaillance technique, alors qu’ils accomplissaient leur devoir national dans le pays aujourd’hui, lundi 9 mars 2026.

Le ministère de la Défense a adressé ses plus sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des deux martyrs, priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa vaste miséricorde et d’accorder à leurs proches patience et réconfort.