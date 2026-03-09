Les Émirats arabes unis participent à une réunion extraordinaire des dirigeants UE–CCG

ABOU DHABI, 9 mars 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont participé à une réunion extraordinaire des dirigeants du Conseil de coopération du Golfe (CCG), de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de l’Égypte, de l’Irak, de la Jordanie, du Liban, de la Syrie, de la Turquie et de l’Union européenne (UE), tenue par visioconférence le 9 mars 2026 afin d’examiner l’agression iranienne visant les pays du Golfe et l’ensemble de la région.

La réunion a été coprésidée par António Costa, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Son Altesse le lieutenant-général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, a exprimé sa sincère gratitude aux dirigeants participants pour leur soutien indéfectible et leur solidarité durant la crise actuelle. Son Altesse a salué la fermeté et la résilience dont ont fait preuve les Émirats arabes unis face à une salve de plus de 1 700 missiles et drones iraniens. Il a souligné la détermination des Émirats arabes unis à garantir la sécurité et la protection de toutes les personnes présentes sur leur territoire face aux attaques illégales et non provoquées de l’Iran.

Dans son intervention, Son Altesse Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan a indiqué que les actions de l’Iran constituent une grave violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Émirats arabes unis, représentant une violation flagrante du droit international et une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales et régionales. Il a également averti que ces attaques représentent une atteinte directe au modèle émirien fondé sur la sécurité, la tolérance et la prospérité.

Son Altesse a en outre souligné que les Émirats arabes unis ont réagi avec retenue et responsabilité, dans le but d’éviter une nouvelle escalade et de préserver les voies de l’engagement diplomatique. Il a néanmoins affirmé que les Émirats arabes unis demeurent pleinement prêts à faire face à ces menaces, réaffirmant le droit inhérent du pays à la légitime défense ainsi que sa détermination à préserver sa vision pour la région.

Dans ce contexte, Son Altesse Cheikh Saif a souligné que les pays européens, compte tenu de leurs liens stratégiques et de leurs intérêts au Moyen-Orient, ainsi que de la présence de plus de 510 000 de leurs ressortissants résidant aux Émirats arabes unis et des 4,8 millions qui visitent le pays chaque année, peuvent contribuer à réduire l’escalade dans la région et à contenir ses dangereuses répercussions.

En conclusion, Son Altesse Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan a appelé à renforcer les partenariats, en particulier dans les domaines de la défense, de la sécurité maritime et du commerce, afin de promouvoir la stabilité régionale et une prospérité partagée.