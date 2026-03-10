Le président de l’Équateur réaffirme sa solidarité avec les Émirats arabes unis lors d’un appel téléphonique avec le président des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 10 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Son Excellence Daniel Noboa, Président de la République d'Équateur, qui a affirmé la solidarité de son pays avec les Émirats arabes unis à la lumière des attaques flagrantes de l'Iran visant leur souveraineté, leur sécurité et la sûreté de leur peuple.

Son Altesse a remercié Son Excellence Noboa pour la position de soutien de l'Équateur envers les Émirats arabes unis.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'un arrêt immédiat des opérations militaires et d'un retour au dialogue et aux moyens diplomatiques afin de traiter les différentes questions de manière à préserver la sécurité et la stabilité régionales et internationales.