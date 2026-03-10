Le président de la NMA : la bataille médiatique n’est pas moins importante que la bataille des armes

ABOU DHABI, 10 mars 2026 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président de la National Media Authority (NMA), a affirmé que la bataille médiatique aujourd’hui n’est pas moins importante que la bataille des armes.

Ces propos ont été tenus lors de son intervention à la réunion extraordinaire des ministres de l’Information des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), tenue aujourd’hui par visioconférence. La séance était présidée par Dr. Ramzan Abdullah Al Nuaimi, ministre de l’Information du Royaume de Bahreïn et président de la session en cours, avec la participation des ministres de l’Information des pays du CCG.

Au début de son intervention, Al Hamed a transmis aux participants les salutations du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ainsi que ses vœux de succès pour la réunion. Il a également exprimé sa reconnaissance au Secrétariat général du CCG et au Royaume de Bahreïn pour leurs efforts dans l’organisation de cette réunion.

Al Hamed a déclaré : « Nous nous réunissons aujourd’hui à un moment critique pour notre région, un moment qui met à l’épreuve la solidité de notre unité du Golfe. Cette étape exige une clarté de vision et une intégration des efforts, dictées par notre destin commun et par la gravité de ce moment historique. Nous nous réunissons pour définir conjointement les contours de la souveraineté médiatique et pour réaffirmer que les médias constituent un partenaire essentiel dans la préservation de la stabilité et la protection de la conscience publique. »

Il a ajouté : « Nous nous réunissons alors que nos pays font face à des attaques iraniennes non provoquées et flagrantes qui ont ciblé nos États, violé notre souveraineté et menacé la sécurité de nos peuples, en violation des principes de bon voisinage. Tout en condamnant ces attaques dans les termes les plus fermes, nous affirmons que les missiles de l’agression n’affaibliront pas la détermination de nos dirigeants et ne détourneront pas nos peuples de la voie du développement. Nous exprimons notre fierté envers les héros de nos forces armées à travers le CCG qui défendent leurs patries au prix de leur vie. »

Al Hamed a salué en particulier les forces armées des Émirats arabes unis pour leur vigilance dans l’interception de centaines de missiles et de drones hostiles, déclarant : « Ces héros écrivent avec leur sang un message clair : notre souveraineté est une ligne rouge. Préserver l’intégrité de la parole n’est pas moins vital que sécuriser le champ de bataille. Si les armes protègent la terre, les médias responsables protègent la volonté. »

Il a également présenté ses sincères condoléances aux familles des martyrs et des victimes ayant perdu la vie aux Émirats arabes unis, à Oman, au Koweït, en Arabie saoudite et à Bahreïn, soulignant que le sang des citoyens du Golfe s’est mêlé à celui des résidents internationaux qui vivaient parmi eux en paix.

Al Hamed a souligné que la crise a également révélé un côté sombre, marqué par des « chaînes et comptes financés » diffusant de fausses informations afin d’attiser les tensions. Il les a qualifiés de « bras électroniques » cherchant à accomplir ce que les missiles n’ont pas réussi à faire. Il a proposé la mise en place d’un système conjoint du Golfe pour lutter contre la désinformation, reposant sur trois piliers : une surveillance intelligente, une réfutation rapide fondée sur des récits vérifiés et une coordination immédiate.

Il a insisté sur le fait qu’un récit médiatique unifié du Golfe constitue une « nécessité existentielle », ajoutant que la stratégie médiatique doit évoluer d’une simple réaction aux événements vers une capacité à les façonner, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et la souveraineté numérique.

Pour atteindre cet objectif, il a proposé plusieurs initiatives :

1. Action ferme : traiter les cas de personnalités médiatiques affiliées à des États membres qui utilisent leurs plateformes pour inciter à la division, à travers des mécanismes nationaux de dissuasion.

2. Assainissement numérique : mener des actions décisives contre les comptes anonymes et les « mouches électroniques » afin de bloquer leur influence et révéler leurs agendas.

3. Surveillance spécialisée : établir un centre du CCG fonctionnant 24 heures sur 24, doté d’outils d’intelligence artificielle pour suivre la désinformation en temps réel et soutenir la prise de décision médiatique.

Al Hamed a affirmé que les avancées réalisées lors de cette session dépassent le cadre de simples déclarations et recommandations, envoyant un message clair au monde selon lequel le Golfe dispose d’une conscience médiatique avancée, d’une solide capacité collective de gestion des crises et d’un discours responsable reflétant les valeurs durables de stabilité et de paix de la région.

Il a appelé à ce que cette réunion extraordinaire constitue un véritable point de départ — et non un simple document destiné aux archives — pour consolider un média responsable qui construit, un média sage qui unit et un média courageux qui reste ferme.

Il a exhorté à adopter un front uni face à toute tentative de porter atteinte à la sécurité des États du CCG ou à la stabilité de leurs peuples, afin que leur orientation et leur voix demeurent unifiées et que le Golfe reste une forteresse active grâce à la conscience de ses peuples et à la sagesse de ses dirigeants.

Pour sa part, Jasem Mohamed Albudaiwi, secrétaire général du CCG, a déclaré que cette réunion extraordinaire reflète une prise de conscience commune du rôle vital des médias dans la promotion d’un discours professionnel capable de contrer les tentatives de déformation des faits. Il a souligné que l’escalade militaire iranienne exige une position unifiée et ferme, dans laquelle les médias agissent comme première ligne de défense contre la désinformation.

Les ministres participants ont fermement condamné les attaques iraniennes flagrantes visant les pays du CCG, y compris des attaques sans précédent contre des installations civiles, des infrastructures vitales, des zones résidentielles et des biens privés, les qualifiant de grave violation du droit international, du droit international humanitaire et de la Charte des Nations unies, ainsi que de menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales.

Ils ont affirmé que les États du CCG se réservent leur droit légal de répondre conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies, qui garantit le droit de légitime défense individuelle et collective en cas d’agression, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité. Ils ont également exprimé leur profonde appréciation aux forces armées des États du CCG pour leurs efforts dans la défense de la sécurité nationale et la confrontation de cette agression.

Les ministres ont salué le rôle central joué par les agences de sécurité et les autorités compétentes dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour renforcer la sécurité et la stabilité, garantir la sécurité des citoyens et des résidents, et protéger les installations vitales et les infrastructures.

Ils ont également adressé leurs sincères condoléances et leur compassion aux familles des martyrs qui ont perdu la vie à la suite des attaques iraniennes brutales alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi qu’aux victimes civiles innocentes à travers les pays du CCG, priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa vaste miséricorde, de les accueillir dans Son paradis éternel, d’accorder un prompt rétablissement aux blessés et de protéger les pays et les peuples du CCG de tout mal.

La réunion a également examiné les moyens de renforcer la coordination et l’intégration entre les institutions médiatiques officielles des États du CCG afin de faire face aux développements actuels et à leurs répercussions, ainsi que d’intensifier les efforts pour contrer les rumeurs et les campagnes de désinformation, d’une manière qui soutienne la stabilité et renforce la sensibilisation du public au sein des sociétés du Golfe.