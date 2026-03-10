Le Koweït intercepte une vague de cibles aériennes hostiles

KOWEÏT, 10 mars 2026 (WAM) — Le Koweït a annoncé que ses forces armées ont intercepté une vague de cibles aériennes hostiles ayant pénétré dans l’espace aérien du pays depuis l’aube aujourd’hui, lundi.

L’Agence de presse koweïtienne (KUNA) a cité le porte-parole officiel du ministère koweïtien de la Défense, le colonel Saud Al-Atwan, affirmant que les systèmes de défense aérienne ont détecté deux missiles balistiques hostiles dans le sud du pays et les ont interceptés et détruits avec succès, en plus d’avoir abattu un drone hostile.

Il a affirmé que les forces armées koweïtiennes demeurent en état d’alerte maximale et pleinement préparées à faire face à toute menace et à contrer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité du pays, garantissant la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, ainsi que la préservation de ses intérêts et de ses capacités nationales.