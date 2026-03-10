Le président de Chypre reçoit Abdullah bin Zayed et examine les relations stratégiques et les développements régionaux

NICOSIE, 10 mars 2026 (WAM) — Le président de la République de Chypre, Nikos Christodoulides, a reçu S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, en visite de travail à Nicosie, en présence de Dr Constantinos Kombos, ministre chypriote des Affaires étrangères.

Au cours de la rencontre, S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed a transmis les salutations du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité continus à Chypre et à son peuple, soulignant la profondeur des relations entre les deux pays.

Le président Christodoulides a, pour sa part, transmis ses salutations au Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan et ses vœux de prospérité et de bien-être continus aux Émirats arabes unis et à leur peuple, affirmant la solidité des relations stratégiques entre les deux pays.

La réunion a examiné les répercussions des attaques de missiles iraniennes ayant visé les Émirats arabes unis, la République de Chypre et plusieurs pays frères et amis de la région.

S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed a souligné que cette visite vise à réaffirmer la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec la République de Chypre à la suite de ces attaques de missiles iraniennes non provoquées.

Cheikh Abdullah a également exprimé sa sincère appréciation au président Nikos Christodoulides pour la pleine solidarité de Chypre avec les Émirats arabes unis.

La réunion a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment les domaines économique, commercial et de l’investissement, ainsi que les énergies renouvelables, la technologie, le tourisme et l’éducation, afin de soutenir le développement durable dans les deux pays.

S.A. Cheikh Abdullah a réaffirmé la solidité des relations stratégiques entre les Émirats arabes unis et Chypre et leur développement continu dans divers domaines, soulignant l’attachement des Émirats arabes unis à renforcer leurs partenariats avec la République amie de Chypre afin de soutenir les aspirations des deux pays à un développement global et à une plus grande prospérité économique pour leurs peuples.

La réunion a également abordé la coopération entre les Émirats arabes unis et l’Europe, notamment à la lumière de la présidence de la République de Chypre du Conseil de l’Union européenne en 2026.

Les deux parties ont souligné l’importance des relations stratégiques entre les Émirats arabes unis et l’Union européenne ainsi que les efforts en cours visant à renforcer la coopération et le dialogue constructif afin d’élargir les perspectives de partenariat dans divers secteurs, au service des intérêts communs et du soutien à la paix, à la stabilité et à la prospérité aux niveaux régional et mondial.