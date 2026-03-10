Abdullah bin Zayed et le ministre allemand des Affaires étrangères discutent à Nicosie des répercussions des attaques de missiles iraniennes non provoquées contre les Émirats arabes unis et des pays de la région

NICOSIE, 10 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a rencontré Johann Wadephul, Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, en marge de la visite de travail de Cheikh Abdullah dans la capitale chypriote, Nicosie.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des répercussions des attaques de missiles iraniennes non provoquées visant les Émirats arabes unis ainsi que plusieurs pays frères et amis, et de leur impact sur la sécurité et la stabilité régionales ainsi que sur la paix et la sécurité internationales.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed et Johann Wadephul ont également passé en revue les liens d’amitié et le partenariat stratégique entre les Émirats arabes unis et la République fédérale d’Allemagne.

Cheikh Abdullah bin Zayed a affirmé que les relations entre les Émirats arabes unis et l’Allemagne continuent de se développer régulièrement, sur la base d’une vision commune visant à renforcer la stabilité et à promouvoir le développement et la prospérité, soulignant que ce partenariat reflète la solidité des liens entre les deux pays amis.

La réunion s’est déroulée en présence de Saeed Mubarak Al Hajeri, Ministre d’État, et Abdulla Balalaa, Ministre adjoint des Affaires étrangères chargé de l’Énergie et du Développement durable.