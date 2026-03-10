L’Arabie saoudite condamne l’attaque contre le consulat général des Émirats arabes unis dans la région du Kurdistan irakien

RIYAD, 10 mars 2026 (WAM) -- Le ministère des Affaires étrangères d’Arabie saoudite a fermement condamné la récente attaque visant le consulat général des Émirats arabes unis dans la région du Kurdistan en Irak. Le ministère a qualifié la répétition des attaques contre les locaux diplomatiques de violation manifeste des lois et normes internationales, y compris la quatrième Convention de Genève de 1949, et a souligné l’importance de respecter l’inviolabilité des missions diplomatiques. L’Agence de presse saoudienne (SPA) a cité le ministère exprimant la solidarité de l’Arabie saoudite avec les Émirats arabes unis.