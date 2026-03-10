La Jordanie condamne l’attaque visant le consulat général des Émirats arabes unis dans la région du Kurdistan irakien

AMMAN, 10 mars 2026 (WAM) -- La Jordanie a fermement condamné mardi la cible visée contre le Consulat général des Émirats arabes unis dans la région du Kurdistan en Irak.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse jordanienne (Petra), le ministère jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés a souligné l’importance de respecter le droit international ainsi que les Conventions de Genève de 1949 et la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Le ministère a insisté sur le fait que ces cadres exigent la protection des missions diplomatiques et de leur personnel.

Le ministère a également réaffirmé la solidarité de la Jordanie avec les Émirats arabes unis et son soutien indéfectible à leur égard.