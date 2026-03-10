La CIFF engage 100 millions de dollars dans la campagne Edge of Life pour nourrir 5 millions d’enfants

DUBAÏ, 10 mars 2026 (WAM) -- La Fondation Children’s Investment Fund (CIFF) prévoit de contribuer à hauteur de 100 millions de dollars (367 millions d’AED) aux côtés de la campagne Edge of Life et de collaborer avec des partenaires pour atteindre cinq millions d’enfants avec un soutien nutritionnel vital.

La campagne a été lancée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, dans le but de travailler conjointement avec des partenaires pour mobiliser d’importantes ressources à investir dans la lutte contre la faim et la malnutrition infantiles à travers le monde.

Le partenariat de la CIFF met en avant l’aspect humanitaire de la campagne Edge of Life visant à soutenir cinq millions d’enfants avec une nutrition vitale, ainsi que la capacité de la campagne à s’aligner et à s’engager avec les efforts internationaux pour combattre la faim infantile dans le monde entier.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’un effort international plus large auquel la CIFF collabore avec MBRGI et d’autres partenaires afin de développer des programmes durables visant à protéger les enfants des communautés défavorisées contre la menace de la faim et de la malnutrition, alors que les statistiques montrent qu’un enfant sur quatre de moins de 5 ans dans le monde souffre de malnutrition.

Mohammad Al Gergawi, Secrétaire général des Initiatives Mondiales Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI), a affirmé que la campagne Edge of Life pour sauver cinq millions d’enfants de la menace de la faim s’inspire de la vision de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid de lancer des initiatives phares qui accélèrent les efforts mondiaux pour éradiquer la faim et la malnutrition.

Al Gergawi a déclaré : « Le partenariat de la CIFF aux côtés de cette dernière campagne du Ramadan met en lumière le potentiel illimité de la collaboration entre les institutions humanitaires mondiales, et sa capacité à faire progresser les efforts internationaux pour autonomiser les communautés les plus vulnérables et offrir un accès durable à la nutrition, sauvant ainsi des millions d’enfants de la faim et de la malnutrition grâce à une planification ambitieuse et à des financements essentiels. »

Sir Christopher Hohn, Fondateur et Président de la CIFF, a déclaré : « Empêcher les enfants de mourir de malnutrition ne devrait pas être un objectif – cela devrait être une réalité. Pourtant aujourd’hui, le monde n’est pas à la hauteur et un changement est impératif. »

Sir Hohn a ajouté : « Nous croyons en un monde où tous les enfants peuvent être en sécurité, en bonne santé et s’épanouir, ce qui signifie qu’aucun enfant ni son potentiel de croissance ne devrait être perdu à cause de la malnutrition. La CIFF est fière de collaborer avec la campagne Edge of Life lancée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. En co-investissant aux côtés de la MBRGI et en construisant des partenariats, nous pouvons protéger 5 millions d’enfants des conséquences dévastatrices et durables de la malnutrition précoce. Travaillons ensemble pour les aider à s’épanouir. »

La campagne Edge of Life pour sauver cinq millions d’enfants de la faim continue d’accueillir les dons et contributions d’institutions et de particuliers via sept principaux canaux, dont le site web de la campagne (www.edgeoflife.ae), ainsi qu’un centre d’appels dédié via le numéro vert (800 4999).

Les contributions sont également possibles par virement bancaire en dirhams des Émirats arabes unis sur le compte bancaire de la campagne auprès de la Emirates Islamic Bank (IBAN : AE940340003708472909222).

Les dons par SMS sont possibles en envoyant le mot « LIFE » aux numéros du et e& suivants (1034 pour donner 10 AED, 1035 pour donner 50 AED, 1036 pour donner 100 AED et 1038 pour donner 500 AED).

D’autres plateformes possibles pour faire un don à la campagne Edge of Life pour sauver cinq millions d’enfants de la faim sont l’application DubaiNow et YallaGive.com, sous l’onglet « Donations » pour les deux, ainsi que la plateforme communautaire de contributions de Dubaï Jood (Jood.ae).