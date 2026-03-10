L’Arabie saoudite intercepte un drone à l’est d’Al Kharj, un autre s’écrase à Al Zulfi sans faire de blessés

RIYADH, 10 mars 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense d’Arabie saoudite a annoncé l’interception et la destruction d’un drone.

L’Agence de presse saoudienne (SPA) a cité le porte-parole du ministère de la Défense, le général de division Turki Al-Maliki, qui a déclaré qu’un drone avait été intercepté et détruit à l’est du gouvernorat d’Al Kharj.

Par ailleurs, la Direction générale de la défense civile a indiqué que, mardi, des équipes étaient intervenues après la chute d’un drone dans une zone résidentielle du gouvernorat d’Al Zulfi, ce qui a entraîné des dégâts matériels limités, sans qu’aucune blessure ne soit signalée.