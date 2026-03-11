Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs responsables et ministres des Affaires étrangères pour discuter des développements régionaux

ABOU DHABI, 11 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a eu des entretiens téléphoniques avec plusieurs responsables et ministres des Affaires étrangères afin de discuter des derniers développements régionaux à la suite des attaques de missiles iraniennes non provoquées visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

Son Altesse a eu des entretiens téléphoniques avec Marko Đurić, Ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, Yvette Cooper, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, Dr Badr Abdelatty, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de l'Émigration et des Expatriés égyptiens de la République arabe d'Égypte, Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, et Nikos Dendias, Ministre de la Défense nationale de la Grèce.

Les entretiens ont porté sur les graves conséquences des attaques de missiles iraniennes non provoquées, qui risquent de compromettre la sécurité régionale et internationale ainsi que de menacer la stabilité économique mondiale et la sécurité énergétique.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et les ministres ont fermement condamné les attaques iraniennes non provoquées contre les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, et ont affirmé le droit plein et légitime de tous les États ciblés de prendre les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté, leur sécurité, leur intégrité territoriale, ainsi que la sécurité de leurs citoyens et résidents, conformément au droit international.

Son Altesse a exprimé sa gratitude aux ministres pour la pleine solidarité de leurs pays avec les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs dans le pays sont en sécurité.

Au cours des entretiens téléphoniques, les ministres ont également souligné l'importance du dialogue et de la diplomatie pour résoudre les crises et les questions en suspens et préserver la sécurité régionale et mondiale.