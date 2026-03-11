Les prix de l'or bondissent de 4 % à 5 213,99 dollars l'once sur les marchés mondiaux

CAPITALES, 11 mars 2026 (WAM) -- Les prix de l'or ont augmenté lors des échanges au comptant ce matin, alors que la baisse des prix du pétrole a atténué les craintes d'inflation, tandis que les investisseurs attendent une série de publications de données économiques américaines cette semaine afin d'évaluer les perspectives de la politique de la Réserve fédérale.

Les prix de l'or ont augmenté de 4 % pour atteindre 5 213,99 dollars l'once. L'argent au comptant a progressé de 6 % à 88,89 dollars. Le platine au comptant a gagné 1 % à 2 221,48 dollars, tandis que le palladium a augmenté de 1,5 % à 1 679,73 dollars.