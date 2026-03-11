Les réalisations du ministère de l’Énergie et des Infrastructures renforcent le leadership et la durabilité des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 11 mars 2026 (WAM) – Le Ministère de l’Énergie et des Infrastructures a annoncé une série de réalisations majeures appuyées par des résultats mesurables, dans le cadre d’une transformation institutionnelle globale ayant renforcé la durabilité financière, accéléré le développement législatif, amélioré l’efficacité énergétique et contribué à l’avancement de l’écosystème des infrastructures, du logement et des services gouvernementaux, consolidant ainsi la compétitivité régionale et mondiale des Émirats arabes unis.

Dans le cadre du pilier de la durabilité financière, le Ministère a mis en œuvre un modèle opérationnel unique afin d’atteindre l’autosuffisance au niveau du budget opérationnel pour la période 2020–2025. Dans cette optique, il a créé deux entreprises, avec pour objectif d’en atteindre six d’ici la fin 2026.

Le Ministère a également lancé 15 projets de partenariat public-privé (PPP), avec des revenus attendus dépassant 40 millions d’AED d’ici 2027, et signé cinq accords avec des banques nationales pour fournir des sources alternatives de financement du logement.

Dans le secteur du logement, le Ministère a introduit un modèle innovant de financement des prêts immobiliers, ce qui a permis de clôturer 12 000 demandes de logement accumulées et de réduire de 100 % le budget gouvernemental alloué aux prêts immobiliers, le financement étant assuré entièrement par des partenariats avec le secteur privé. En conséquence, le taux de satisfaction de la demande de logement est passé de 34 % à 94 %, tandis que le taux de propriété immobilière parmi les citoyens des Émirats arabes unis a atteint 91 %, reflétant l’efficacité et la durabilité des politiques nationales du logement.

En matière de législation et de politiques, le Ministère a accéléré le développement des cadres réglementaires, en introduisant et développant cinq nouvelles politiques et en lançant quatre programmes de certification au cours des cinq dernières années.

Concernant l’efficacité énergétique et la gestion de la demande, le Ministère a lancé un plan national s’étendant jusqu’en 2050 comprenant 34 initiatives. Il a également mis en place l’Équipe nationale pour la gestion de la demande en énergie et en eau, présidée par le Sous-secrétaire du Ministère et composée de 30 représentants issus de 28 entités, en plus de cinq comités techniques, tout en accélérant la mise en œuvre de 16 initiatives sur cinq ans dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l’industrie et de l’agriculture.

Dans le secteur du bâtiment, le Ministère a mis en œuvre la première phase du Projet de réduction de la consommation d’énergie et d’eau des bâtiments du gouvernement fédéral, couvrant 60 bâtiments fédéraux avec des investissements de 120 millions d’AED. Ce projet s’inscrit dans un plan plus large comprenant une deuxième phase couvrant 400 bâtiments fédéraux, pour un coût estimé à 1 milliard d’AED, entièrement financé par le secteur privé.

Le Ministère a également renforcé la transition vers un transport durable grâce à la création de UAEV, qui vise à fournir une infrastructure de recharge rapide et avancée pour les véhicules électriques à travers les Émirats arabes unis.

Dans le cadre de l’agenda de transformation gouvernementale, le Ministère est passé de services fragmentés au modèle des Bundles gouvernementaux. Il a lancé le bundle « Manzili » en collaboration avec 24 entités, réduisant le nombre d’entités de service de 11 à une, les documents requis de 10 à deux, les procédures de 14 à trois, et les champs de données requis de 32 à seulement cinq. Le Bundle de transport maritime a également réduit l’effort des clients de 97 % tout en desservant plus de 38 000 navires commerciaux. De plus, le Ministère a lancé son premier centre numérique alimenté par des technologies avancées, améliorant encore la satisfaction et le bonheur des clients.

Suhail Mohamad Al Mazrouei, Ministre de l’Énergie et des Infrastructures, a déclaré : « Les réalisations accomplies par le Ministère ces dernières années représentent une véritable traduction de la vision de notre sage direction, qui a établi un modèle gouvernemental proactif et efficace fondé sur des partenariats solides avec le secteur privé. Nous avons œuvré à traduire cette vision en résultats tangibles qui renforcent la durabilité financière, font progresser l’écosystème du logement, améliorent l’efficacité énergétique et accélèrent la transformation numérique – améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens et des résidents tout en consolidant la compétitivité des Émirats arabes unis aux niveaux régional et mondial. »

Il a ajouté : « Dans la prochaine phase, nous aspirons à capitaliser sur ces réalisations en élargissant les partenariats stratégiques, en accélérant la mise en œuvre des initiatives nationales jusqu’en 2050, et en adoptant des solutions innovantes qui soutiennent une utilisation efficace des ressources et la transition vers une économie verte et numérique. Guidés par le soutien et l’orientation de notre sage direction, nous continuerons à renforcer un modèle gouvernemental flexible et durable qui anticipe l’avenir et répond aux aspirations de la société émirienne pour une plus grande prospérité, stabilité et qualité de vie. »