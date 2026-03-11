L’Orchestre national des Émirats arabes unis publie un hommage musical en l’honneur des défenseurs de la nation

ABOU DHABI, 11 mars 2026 (WAM) -- L’Orchestre National des Émirats arabes unis a lancé un hommage musical intitulé « Hommes, par Dieu, de véritables hommes », mettant à l’honneur le poème « Rijal Wallah Rijal » rédigé par Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en reconnaissance de ceux qui consacrent leur vie à la protection de la patrie. Cette œuvre réunit l’orchestre et le chœur dans un élan d’unité et de gratitude envers les membres des forces armées actuellement engagés dans la défense de la nation. La composition met en musique le poème présidentiel, illustrant le courage, le dévouement et l’engagement de ceux qui assurent la sécurité et la défense du peuple.

L’orchestre, en tant que voix musicale nationale, a été fondé pour incarner l’identité culturelle du pays et rassembler la société à travers la musique. Dans des moments nécessitant l’unité, l’expression artistique devient un vecteur puissant de l’identité partagée et de la reconnaissance collective.

L’arrangement, composé à l’origine par Mohammed Al Ahmed, a été réorchestré par le compositeur et arrangeur Ahmed El-Mougy, qui a adapté le texte poétique en une œuvre orchestrale d’envergure, mettant en avant des textures et des rythmes riches, tout en ajoutant de nouvelles couleurs musicales dynamiques. L’œuvre rassemble les musiciens de l’Orchestre National des Émirats arabes unis et les choristes, fusionnant des motifs rythmiques traditionnels avec une structure symphonique moderne.

La performance commence par une introduction chorale menée par le chœur, qui établit la base rythmique et vocale avant que l’ensemble orchestral ne rejoigne progressivement la pièce. Au fil de l’exécution, la palette orchestrale s’élargit, culminant avec l’ajout de voix de soprano, qui apportent une dimension finale profonde et résonnante à l’œuvre.

Noura bint Mohamed Al Kaabi, Ministre d’État et Présidente de l’Orchestre National des Émirats arabes unis, a déclaré : « Le poème ‘Rijal Wallah Rijal’ incarne le courage, le dévouement et le service de ceux qui défendent les Émirats arabes unis et leur population. Par cet hommage musical, l’Orchestre National des Émirats arabes unis exprime la reconnaissance de la nation et met en lumière l’importance de la culture pour refléter nos valeurs communes et notre esprit national. »

Cheikha Alia bint Khalid Al Qassimi, Directrice Générale de l’Orchestre National des Émirats arabes unis, a affirmé : « L’Orchestre National des Émirats arabes unis porte la mission de représenter la voix de la nation à travers la musique. Dans de tels moments, cette mission prend tout son sens. À travers cette prestation, nous rendons hommage à ceux qui protègent les Émirats arabes unis et témoignons de la fierté, de la résilience et de l’unité de notre pays. »

Représentant le patrimoine musical émirati et réunissant des musiciens de différentes origines, l’Orchestre National des Émirats arabes unis illustre la façon dont la musique orchestrale peut exprimer l’identité et la richesse culturelle des Émirats arabes unis.

Cet hommage est accompagné d’une vidéo montrant l’orchestre et le chœur interprétant l’œuvre, accessible sur toutes les plateformes numériques de l’Orchestre National des Émirats arabes unis.