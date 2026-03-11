Bahreïn intercepte et détruit 106 missiles balistiques et 177 drones depuis le début des attaques iraniennes

MANAMA, 11 mars 2026 (WAM) -- Le Commandement général des Forces de défense de Bahreïn a annoncé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté et détruit 106 missiles balistiques et 177 véhicules aériens sans pilote (UAV) visant le Royaume depuis le début des attaques iraniennes.

« Le ciblage de sites civils et de biens privés à l’aide de missiles balistiques et de véhicules aériens sans pilote constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies. Ces attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales », a déclaré le Commandement général dans un communiqué relayé par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA).