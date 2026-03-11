L’ADRA effectue 740 visites de terrain pour renforcer la stabilité du marché et protéger les consommateurs

ABOU DHABI, 11 mars 2026 (WAM) -- L’Autorité d’Enregistrement d’Abou Dhabi (ADRA), branche du Département du Développement Économique d’Abou Dhabi (ADDED) chargée de développer et de réguler le secteur des affaires dans l’émirat, a annoncé qu’elle poursuit ses efforts pour renforcer la stabilité du marché et garantir la disponibilité des biens et services à des prix équitables tout en protégeant les droits des consommateurs.

L’autorité a expliqué qu’elle mène en permanence des campagnes de surveillance et des visites d’inspection auprès de divers établissements et marchés afin de s’assurer du respect des réglementations approuvées et de surveiller toute pratique susceptible d’affecter l’équilibre du marché ou les consommateurs.

À la lumière des développements actuels, l’ADRA a publié une circulaire obligeant les établissements économiques à continuer de fournir les biens essentiels en quantités suffisantes et à s’abstenir d’augmenter les prix des biens ou services sans justification légitime et documentée, conformément à la législation en vigueur.

La circulaire a également insisté sur la nécessité de vendre les biens en quantités raisonnables répondant aux besoins normaux des consommateurs et d’éviter tout comportement ou action pouvant relever de pratiques monopolistiques.

L’ADRA a indiqué avoir effectué 740 visites de terrain dans la ville d’Abou Dhabi, les régions d’Al Aïn et d’Al Dhafra, au cours desquelles elle a relevé diverses infractions, notamment le non-respect par certains établissements des instructions émises par les autorités compétentes. En conséquence, l’autorité a émis 416 avertissements et 38 amendes.

L’autorité a ajouté qu’elle continue de surveiller l’activité du marché ainsi que les indicateurs de l’offre et de la demande, tout en coordonnant avec les entités concernées afin d’assurer la fluidité des chaînes d’approvisionnement et la disponibilité des biens essentiels.

Mohamed Munif Al Mansoori, Directeur Général de l’ADRA, a affirmé que l’autorité accorde la priorité à la stabilité du marché, notant que les efforts réglementaires et de sensibilisation contribuent à renforcer la confiance sur le marché et à créer un environnement commercial équitable et durable.

L’ADRA a appelé les consommateurs et les commerçants à coopérer et à signaler toute pratique irrégulière par le biais des canaux officiels, ce qui contribue à soutenir la stabilité du marché et à atteindre un équilibre pour toutes les parties.