L’Union européenne approuve de nouvelles sanctions contre 19 responsables et entités iraniens

BRUXELLES, 11 mars 2026 (WAM) -- L'Union européenne a approuvé de nouvelles sanctions contre l'Iran visant 19 responsables et entités liés au gouvernement iranien pour de graves violations des droits de l'homme, a annoncé Son Excellence Kaja Kallas, Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

« L'UE continue de tenir l'Iran pour responsable. Aujourd'hui, les ambassadeurs des États membres de l'UE ont approuvé de nouvelles sanctions visant 19 responsables du régime et entités responsables de graves violations des droits de l'homme », a déclaré Son Excellence Kaja Kallas dans une publication sur X.

Elle a ajouté : « Alors que la guerre en Iran se poursuit, l'UE protégera ses intérêts et poursuivra les responsables de la répression intérieure. Cela envoie également un message à Téhéran : l'avenir de l'Iran ne peut pas se construire sur la répression. »