Les Émirats arabes unis condamnent fermement l’attaque de drone iranienne contre le port de Salalah

ABOU DHABI, 12 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont exprimé leur ferme condamnation et dénonciation de l’attaque de drone iranienne non provoquée visant le port de Salalah dans le Sultanat d’Oman, qui a entraîné des dommages à plusieurs réservoirs de carburant du port.

Dans une déclaration, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a affirmé que cette attaque constitue une escalade dangereuse et une violation des principes du droit international. Le Ministère a réitéré la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec Oman et son soutien à toutes les mesures visant à préserver sa sécurité, la sûreté de ses citoyens et résidents, ainsi que la stabilité du pays.