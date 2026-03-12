Bahreïn : des réservoirs de carburant visés par l’agression iranienne

MANAMA, 12 mars 2026 (WAM) -- Le ministère de l’Intérieur du Bahreïn a annoncé que l’agression iranienne avait visé des réservoirs de carburant dans une installation située dans le gouvernorat de Muharraq. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires.

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a annoncé que la Direction générale des enquêtes criminelles et de la science médico-légale avait arrêté quatre citoyens bahreïniens et identifié un cinquième, actuellement en fuite à l’étranger, pour des activités d’espionnage avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI), par l’intermédiaire d’éléments terroristes basés en Iran.

L’Agence de presse de Bahreïn (BNA) a rapporté que les enquêtes ont révélé que le premier arrêté, agissant sur instructions organisationnelles et avec l’aide d’autres personnes, avait utilisé du matériel photographique à haute résolution pour photographier et enregistrer les coordonnées de sites vitaux et importants à Bahreïn. Ces informations ont ensuite été transmises via un logiciel crypté au CGRI.

Des procédures légales ont été engagées et les personnes arrêtées ont été déférées devant le ministère public.