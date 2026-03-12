Les défenses aériennes de Bahreïn détruisent 112 missiles et 186 drones depuis le début des attaques iraniennes

MANAMA, 12 mars 2026 (WAM) -- Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn (BDF) a annoncé que ses systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 112 missiles et 186 drones visant le Royaume depuis le début des attaques flagrantes de l’Iran.

« L’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des sites civils et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies. Ces attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales », a déclaré le Commandement général dans un communiqué relayé par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA).