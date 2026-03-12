DP World enregistre des revenus records de 24,4 milliards de dollars en 2025

DUBAÏ, 12 mars 2026 (WAM) -- DP World a annoncé jeudi des résultats financiers record pour 2025, avec un chiffre d'affaires en hausse de 22 % à 24,4 milliards de dollars et un EBITDA ajusté en hausse de 18 % à 6,4 milliards de dollars (marge de 26,3 %), portés par de solides performances dans les secteurs Ports & Terminaux et Logistique.

Le volume brut total du Groupe a augmenté de 5,8 % pour atteindre 93,4 millions d’équivalents vingt pieds (EVP).





Les bénéfices annuels ont progressé de 32,2 % pour atteindre 1,96 milliard de dollars, reflétant un effet de levier opérationnel et une gestion rigoureuse des coûts. Le flux de trésorerie opérationnel a augmenté de 14 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars.

« Dans un environnement marqué par une incertitude accrue et des dynamiques commerciales changeantes, notre portefeuille diversifié, notre allocation disciplinée du capital et notre concentration sur les cargaisons à haut rendement nous ont permis de générer des résultats résilients et un flux de trésorerie solide », a déclaré Son Excellence Essa Kazim, Président du Conseil d’Administration de DP World. « Ces résultats reflètent la solidité de notre plateforme intégrée et notre capacité à nous adapter à la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement. »

Yuvraj Narayan, Directeur Général du Groupe DP World, a déclaré : « Les Ports & Terminaux ont affiché de solides performances, soutenues par des volumes robustes, une amélioration du rendement et une gestion disciplinée des coûts, avec un chiffre d’affaires comparable par EVP en hausse de 8,5 %. En 2025, nous avons unifié notre activité Services Maritimes sous une seule marque DP World, renforçant ainsi notre position de prestataire logistique mondial pleinement intégré. Dans la Logistique et sur l’ensemble de notre plateforme commerciale, nous avons continué à développer nos capacités et à approfondir la collaboration grâce à notre modèle opérationnel ‘One DP World’. Nous restons concentrés sur une allocation disciplinée du capital, l’excellence opérationnelle et une exécution centrée sur le client — soutenant nos clients face à l’incertitude à court terme tout en investissant de manière sélective pour assurer une croissance durable à long terme. »

Le rendement du capital employé (ROCE) est passé de 8,9 % en 2024 à 9,9 %, reflétant des bénéfices plus élevés malgré une incertitude géopolitique et commerciale persistante.

DP World a investi 3,1 milliards de dollars en dépenses d’investissement en 2025 (contre 2,2 milliards de dollars en 2024) pour soutenir l’expansion des capacités et l’amélioration de la productivité à l’échelle mondiale. La capacité portuaire a atteint 109 millions d’EVP. Pour 2026, le budget d’investissement du Groupe s’élève à environ 3 milliards de dollars, axé sur des projets prioritaires tels que Jebel Ali, Drydocks World, Tuna Tekra (Inde), London Gateway (Royaume-Uni), Ndayane (Sénégal) et Djeddah (Arabie Saoudite).

DP World a réduit ses émissions de Scope 1 et 2 de 14 % par rapport à la base de 2022, tandis qu’environ 67 % de l’électricité mondiale provient désormais de sources renouvelables.

Les opérations dans le CCG ont fortement contribué à la performance du groupe. Le port de Jebel Ali a enregistré une croissance annuelle d’environ 9 % des volumes Origine & Destination (O&D), reflétant des flux commerciaux renforcés à travers Dubaï et les Émirats arabes unis.

Aux Émirats arabes unis, DP World a également constaté une forte croissance du fret non conteneurisé, avec un record de 1,5 million de véhicules traités sur ses terminaux de Dubaï (en hausse de plus de 18 %) et des volumes de marchandises diverses au port de Jebel Ali atteignant 5,67 millions de tonnes (en hausse de 6 %), le niveau le plus élevé depuis près de vingt ans.

En Arabie Saoudite, DP World a inauguré le Terminal Sud à Conteneurs modernisé de Djeddah, d’une valeur de 800 millions de dollars, doublant ainsi la capacité à 4 millions d’EVP.

À Oman, DP World a signé un accord historique pour développer la zone économique spéciale transfrontalière d’Al Rawdah, posant les bases d’un nouveau pôle industriel, commercial et manufacturier dans le Sultanat.

Ahmad Yousef Al-Hassan, Directeur Général et Administrateur Délégué de DP World CCG, a déclaré : « Les périodes de volatilité du commerce mondial renforcent l’importance de chaînes d’approvisionnement résilientes et bien connectées. Dans l’ensemble du CCG, notre priorité est d’étendre notre réseau de bout en bout, de renforcer la connectivité multimodale et d’offrir à nos clients une plus grande flexibilité dans le transit des marchandises à travers la région. Ces investissements permettent aux entreprises d’assurer la fluidité des échanges, même lorsque les routes commerciales et les conditions de marché évoluent. »